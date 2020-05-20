Лидером роста за четыре месяца в РК стали акции «Казатомпрома»

Алматы. 20 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Лидером роста за четыре месяца в РК стали акции АО НАК «Казатомпром», заявила председатель правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Алина Алдамберген.

«Лидером роста за январь–апрель стали бумаги АО НАК «Казатомпром». Они выросли на 17,5%. Основными факторами поддержки акций стали лидерство компании в отрасли, рост цен на уран, стабильность поставочных контрактов. Исторически максимальная цена закрытия акции компании на площадке KASE была достигнута на уровне Т6 237», — сказала Алдамберген на онлайн брифинге KASE в среду.

По ее словам, по итогам четырех месяцев 2020 года Индекс KASE снизился на 3,8% до 2 274,98 пунктов.

Основным фактором снижения Индекса KASE в течение отчетного периода стало понижательное давление со стороны простых акций АО «Народный банк Казахстана», АО «КазТрансОйл» и KAZ Minerals PLC, отметила глава биржи.

В феврале стоимость простой акции Народного банка, по ее данным, достигла максимального значения на стабильности позиции в секторе, ожидании роста чистой прибыли по итогам 2019 года (руководство банка озвучивало прогноз роста чистой прибыли в 2019 году на 25%), и как следствие, роста дивидендных выплат. Однако, после локального максимума цены показали снижение почти на 35% на фоне глобального «медвежьего» тренда фондовых рынков, ослабления тенге, роста базовой ставки. Основой поддержки акций до середины апреля оставалась дивидендная составляющая, но 22 апреля стало известно, что совет директоров банка рекомендовал не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год.

Объем сделок с индексными акциями составил Т37,6 млрд против Т8,9 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший объем сделок пришелся на акции KAZ Minerals PLC. Повышенный объем сделок с бумагами связан с высокой волатильностью бумаг на Лондонской фондовой биржи (LSE) и KASE в условиях нестабильности сырьевых рынков, а также с серией сделок нерегулярного характера.

Простые акции «КазТрансОйл» снизились за четыре месяца на 16%. Они подверглись негативным настроениям инвесторов вследствие снижения стоимости нефти на сырьевых рынках, которое негативно скажется на показатели доходов и чистой прибыли компании по итогам 2020 года. Максимальное внутридневное снижение в 2020 году было на уровне 6,1%, максимальное дневное восстановление цены – 3,6%. Решению о распределении чистой прибыли 2019 года в размере 100% и небольшой части нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату не удалось полностью компенсировать снижение акций в марте, отметила Алдамберген.