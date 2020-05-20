Токаев указал Жамаубаеву на необходимость усиления работы по собираемости налогов

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев указал министру финансов РК Ерулану Жамаубаеву на необходимость усиления работы по собираемости налогов, сообщает пресс-служба

«(Токаев – КазТАГ) принял министра финансов Ерулана Жамаубаева. (…) Глава государства указал на необходимость качественной работы по противодействию теневой экономике, увеличению собираемости налогов, оптимизации бюджетных процедур, повышению качества оказываемых государственных услуг, а также соблюдению долговых ограничений», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что Токаев заслушал отчет Жамаубаева об основных направлениях деятельности министерства финансов. В частности, министр доложил президенту об исполнении и планировании республиканского бюджета, осуществлении госзакупок и казначейского обслуживания, проведении государственного аудита, управлении государственными активами, налоговом и таможенном администрировании, а также о деятельности по выявлению финансовых нарушений.

«В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по вопросам налогового и таможенного администрирования, совершенствования законодательства в сфере государственных закупок и бюджетного процесса», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 18 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев сменил министра финансов. Новым главой минфина РК был назначен

Ерулан Жамаубаев, который до нового назначения занимал должность ответственного секретаря министерства финансов РК. Экс-министр финансов РК Алихан Смаилов сохранил пост первого заместителя премьер-министра РК.