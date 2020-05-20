Токаев указал Жамаубаеву на необходимость усиления работы по собираемости налогов

Новости 74 0

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев указал министру финансов РК Ерулану Жамаубаеву на необходимость усиления работы по собираемости налогов, сообщает пресс-служба

«(Токаев – КазТАГ) принял министра финансов Ерулана Жамаубаева. (…) Глава государства указал на необходимость качественной работы по противодействию теневой экономике, увеличению собираемости налогов, оптимизации бюджетных процедур, повышению качества оказываемых государственных услуг, а также соблюдению долговых ограничений», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что Токаев заслушал отчет Жамаубаева об основных направлениях деятельности министерства финансов. В частности, министр доложил президенту об исполнении и планировании республиканского бюджета, осуществлении госзакупок и казначейского обслуживания, проведении государственного аудита, управлении государственными активами, налоговом и таможенном администрировании, а также о деятельности по выявлению финансовых нарушений.

«В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по вопросам налогового и таможенного администрирования, совершенствования законодательства в сфере государственных закупок и бюджетного процесса», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 18 мая президент РК Касым-Жомарт Токаев сменил министра финансов. Новым главой минфина РК был назначен

Война Миров. Коронавирусология Война Миров. Коронавирусология
3910

Ерулан Жамаубаев, который до нового назначения занимал должность ответственного секретаря министерства финансов РК. Экс-министр финансов РК Алихан Смаилов сохранил пост первого заместителя премьер-министра РК.

Похожие материалы:

  1. Токаев назначил Жамаубаева новым министром финансов
  2. Токаев прибыл с рабочим визитом в Алматы
  3. Токаев присудил госнаграды группе казахстанцев по случаю Дня защитника Отечества
  4. Предоставить странам ЕАЭС равный доступ для работы в ЕЭК призвал Токаев
  5. Токаев и Жээнбеков обсудили возобновление работы погранпунктов после завершения пандемии

Новости партнеров

Загрузка...