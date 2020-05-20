О двух путях передачи COVID-19 рассказал главсанврач в Казахстане

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. О двух путях передачи COVID-19 сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«При анализе причин роста заболеваемости мы видим два основных пути передачи. Это передача в трудовых коллективах, когда не соблюдаются установленные требования по усиленному санитарно-дезинфекционному режиму, ношению средств индивидуальной защиты, то есть масок, соблюдению дистанции, уменьшению контактов. Второй – это возросшие социальные контакты вне трудовых коллективов. Когда мы ходим в гости, приглашаем к себе гостей и несмотря на рекомендации специалистов перестали выполнять простые требования гигиены и собственной защиты – носить маски, использовать антисептики, собираться большими группами и не соблюдать социальную дистанцию», — сказала Есмагамбетова на брифинге в среду.

Также она привела несколько примеров.

«Чтобы не быть голословным, хочу привести ряд примеров. Так заражение внутри трудовых коллективов имеют место быть в Карагандинской области, когда один случай заболевания привел к образованию восьми очагов инфекции, где только в коллективе заболело 29 человек, а в домашних очагах – 11. То есть один случай заболевания привел к дополнительным 40 случаям, из них три случая среди детей. До настоящего времени этот очаг еще не закрыт, так как инкубационный период со дня фиксации последнего заболевшего еще не истек», — отметила главсанврач РК.

В Туркестанской области от одного больного, продолжила она, образовалось сразу восемь очагов инфекции, и заразилось 20 человек, из которых два человека – люди старше 60 лет.

«Это группа риска, у которых заболевание протекает достаточно тяжело. Больной-дальнобойщик заразил жену, которая явилась источником инфекции для своих коллег. В коллективе заразилось шесть человек. Те, в свою очередь, принесли инфекцию в дома, где заразились еще 14 человек. В Нур-Султане заболела вся семья из пяти человек. Источником инфекции стал сын, который с жалобами на повышение температуры, кашель обратился за медицинской помощью», — перечислила Есмагамбетова.