Переболевшие коронавирусом в РК смогут пройти реабилитацию при наличии показаний – санврач

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Переболевшие коронавирусом в Казахстане смогут пройти реабилитацию при наличии показаний, заявила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«В настоящее время есть программа «Респираторная реабилитация» по всем основным направлениям. Это зависит от консультации профильных специалистов, то есть обязательно нужна консультация профильных специалистов и при наличии показаний реабилитация может быть представлена выздоровевшим (от коронавируса – КазТАГ)», — сказала Есмагамбетова на онлайн-брифинге в среду.

При этом она не исключила возможности заражения коронавирусом в следующем эпидсезоне.

«На сегодня повторных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией в мире зарегистрированы единицы. Вместе с тем, мы должны понимать, что коронавирусная инфекция – это такая же острая респираторная инфекция и ей можно будет заболеть в следующем сезоне и ее течение зависит от формы заболевания, от возраста, и других факторов», — добавила Есмагамбетова.