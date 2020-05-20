Алматы. 20 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Пробки на блокпостах в Алматы вызваны смягчением карантинных мер, считает начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

«В наиболее востребованных направлениях на протяжении нескольких дней имеют место быть заторные явления. Они, прежде всего, связаны с ослаблением карантинного режима. Некоторые граждане путают это с прекращением карантина, потому стремятся попасть в город или, наоборот, выехать из него. Еще раз напоминаю: карантин не отменен, блокпосты пересекать могут только те граждане, чьи данные оперативным штабом внесены в специальный реестр. На проверку каждого транспортного средства, за исключением грузовых, затрачивается определенное время», — сказал Таймерденов на брифинге в среду.

При этом он отметил, что после смягчения карантинных мер автомобильный поток, проходящий через блокпосты, увеличился на 20%.