Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Нур-Султане и шести областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«21 мая вАкмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане днем 21 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 метров в секунду. В Кокшетау 21 мая ожидается гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

В Северо-Казахстанской области в четверги ожидается на большей части дождь, днем местами сильный. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 21 мая ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду.

«21 мая в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 21 мая ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

21 мая утром и днем в Кызылординской области местами ожидаются гроза, ветер южный, местами15-20 метров в секунду.

«21 мая в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

В Павлодарской области в четверг ожидаются местами гроза, шквал, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре днем 21 мая ожидается гроза, шквал, ветер юго-восточный с переходом на западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

«Вероятность шторма 85-100%», — уточнили в «Казгидромете».