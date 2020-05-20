Токаев расширил функции комитета по правовой статистике и спецучетам генпрокуратуры

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расширил функции комитета по правовой статистике и специальным учетам (КПСиСУ) генеральной прокуратуры, передает корреспондент агентства.

«В положении о КПСиСУ генеральной прокуратуры Республики Казахстан (…): пункт 13 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания: «6-1) анализ обращений физических и юридических лиц, поступающих в государственные органы (за исключением обращений, поступающих президенту Республики Казахстан и в его администрацию, первому президенту Республики Казахстан – Елбасы и в его канцелярию, в совет безопасности Республики Казахстан, парламент Республики Казахстан и его депутатам, конституционный совет Республики Казахстан, канцелярию премьер-министра Республики Казахстан)», — говорится в указе Токаева. Документ введен в действие.