Макс Бокаев предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников лагеря

Актобе. 20 мая. КазТАГ – Известный казахстанский активист из Атырау Макс Бокаев, отбывающий наказание в Актобе по делу о земельных митингах, предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения – аудиозапись разговора с ним опубликовал журналист и политик Жанболат Мамай.

«Сегодня мои солагерники, однолагерники говорят, что вчера один из контролеров – служащий Национальной гвардии, сообщил им, что якобы я написал на своих ребят с одного и того же барака докладную, заявление написал якобы. И они мне сегодня говорят: «Макс, ты будь осторожен, что это, запускают может провокацию?» — рассказал Бокаев в среду.

Ситуацию он расценил «как тупость этого контролера».

«Просто тупость – есть КНБ, есть оперотдел и так далее, там КУИС мог бы что-нибудь поинтересней провокацию, если бы хотели бы, постановку залепить, как арестанты говорят, они могли бы еще и другое придумать, но здесь в лагере, в условиях лагеря такие вещи оставлять без внимания нельзя», — сказал активист, признанный международным сообществом политическим заключенным.

Он пояснил, что обратился к Мамаю для того, чтобы проинформировать общественность о ситуации.

«Возможно, что это провокация готовится, возможно, скорее всего, это тупость этого контролера. Завтра он выйдет на работу, сегодня он отдыхает, я обязательно попытаюсь, чтобы он сказал всю правду: что это было – тупость или реально что-то там готовится. А эти так называемые докладные, которые в КУИС три-четыре года назад заставляли, били, если люди не писали друг на друга докладные, то их просто били, по 10 докладных в день писали. Мне не понятно, слава богу, не пришлось этого делать, и я бы никогда и не сделал бы, но вот, в общем, много про это слышал, там жаловались по любому поводу, не то сказал, не там встал, не там сел – в последние два-три года вроде бы с этими докладными вроде бы было покончено, но вот сейчас вот я не знаю, что это такое», — сказал Бокаев.

Он признался, что хочет, чтобы эта информация была распространена, «чтобы люди знали, что вот такая провокация возможно готовится».

Напомним, 28 ноября 2016 года суд в Атырау приговорил активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной розни), части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) и статье 400 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций) УК РК. При этом, власти ранее уверяли, что Бокаев и Аян не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в земельных митингах.

14 марта 2019 года 14 марта стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», называя в числе политзаключенных и Макса Бокаева.

29 июля стало известно, что Талгат Аян досрочно вышел на свободу.