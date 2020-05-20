В мажилисе одобрили поправки по вопросам отслеживания международных автоперевозок

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок».

«Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) РК и закон РК «Об автомобильном транспорте», и предусматривается введение понятий «информационная система отслеживания международных перевозок», «электронные идентификаторы (навигационные пломбы)», наделение правительства РК компетенцией по определению национального оператора систем отслеживания международных перевозок, установление требований, предъявляемых к перевозчикам при осуществлении международных автомобильных перевозок, в части использования электронных идентификаторов (навигационных пломб), введение административной ответственности за умышленное повреждение или уничтожение электронных идентификаторов (навигационных пломб)», — говорится в заключении к законопроекту.

Также законопроектом оговаривается, что порядок использования электронных идентификаторов (навигационных пломб) утверждается уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет.

«Принятие данного законопроекта приведет к совершенствованию государственного контроля с использованием навигационных пломб и исключит нарушения законодательства, а также приведет к пополнению бюджета. Такому контролю будет подвергаться незначительное количество автомобилей, порядка 5-6% от общего количества перевозок на территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза – КазТАГ). Время навешивания пломбы на автомобиль занимает всего одну минуту, это не создаст дополнительных очередей на границе», — сказал, презентуя законопроект, депутат мажилиса Павел Казанцев.

В свою очередь депутат Мейрам Пшембаев добавил, что информационная система отслеживания международных перевозок позволит контролировать весь процесс передвижения товаров и грузов по территории РК и ЕАЭС и доставку его до пункта назначения.