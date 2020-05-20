Предоставить странам ЕАЭС равный доступ для работы в ЕЭК призвал Токаев

Нур-Султан. 20 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Предоставить странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) равный доступ для работы в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) призвал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Как это принято во всех международных организациях, объем финансирования комиссии не должен служить основным критерием для формирования штата наднационального органа, поскольку он не обеспечивает соблюдение основных принципов функционирования ЕАЭС. Если мы действительно хотим, чтобы ЕЭК воспринималась в качестве общего наднационального органа, следует предоставить равный доступ для работы в нем гражданам каждого из государств союза, базируясь, прежде всего, на профессиональных качествах сотрудников», — сказал Токаев на заседании Высшего Евразийского совета.

Также он остановился на истории создания ЕЭК.

«Отдельно хотел бы затронуть вопрос нашего наднационального органа – ЕЭК. Создание ее в 2012 году было необходимым, но непростым решением. Ведь нашим странам пришлось делиться, а порой полностью передавать суверенные функции и компетенции новому наднациональному органу», — отметил президент РК.

По его мнению, сегодня желания и возможности сторон передавать наднациональные компетенции комиссии напрямую зависят от ее профессионализма, состоятельности и умения защитить интересы всех стран-участниц.

«Фундаментальным вопросом является доверие правительств, парламентов и, самое главное, общества. Критически важно понимание гражданами и бизнесом каждой страны того, что решение важных и насущных вопросов – от таможенных пошлин до ветеринарной безопасности – происходит с учетом их интересов. Поэтому так важен вопрос формирования кадрового состава ЕЭК», — подчеркнул Токаев.

Как известно, продолжил он, договором о союзе предусмотрена равная представленность должностных лиц в комиссии.

«Речь идет о директорах и замдиректорах департаментов. Однако отбор на занятие исполнительских должностей комиссии осуществляется с учетом долевого участия сторон в финансировании комиссии. Казахстан, как вы знаете, изначально выступал против такого подхода и по этому вопросу неоднократно высказывался наш первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. Тем не менее, в интересах подписания договора о союзе в свое время мы смягчили свою позицию, ну как бы уступили. Считаю, что квотирование, распределение сотрудников, граждан наших стран по процентам не полезно для нашего общего дела», — уверен Токаев.

Напомним, 19 мая на заседании Высшего Евразийского совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений, а рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением ЕЭК может затруднить их практическую реализацию. По мнению Токаева, включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций ЕЭК может существенно поменять ее экономическую направленность, «другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года». Также президент Казахстана выразил мнение, что некоторые представители ЕЭК проявляют чрезмерное честолюбие: «дескать, мы подготовили документ, а дело президентов – принять».