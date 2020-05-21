Катар направил гуманитарную помощь Казахстану для борьбы с COVID-19

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Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Катар направил гуманитарную помощь Казахстану для борьбы с COVID-19, сообщает пресс-служа министерства иностранных дел.

«Сегодня специальным рейсом авиакомпании «Qatar Airways» из Дохи в Нур-Султан прибыл гуманитарный груз общим весом 8.5 тонн, включающий в себя средства индивидуальной защиты – высококачественные респираторные медицинские маски N95, спецодежду, перчатки, защитные очки, халаты и иные медицинские средства», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, помощь оказана в рамках поручения Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани.

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