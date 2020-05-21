Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 22 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 22 мая в Атырауской области местами ожидается ветер южный, юго-восточный 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 22 мая ожидается ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 80-85%.

«22 мая в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 метров в секунду. В Актау днем 22 мая ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный, южный, порывы 18 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Эксперты оценили вероятность шторма в 90-95%.

«22 мая в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 22 мая ожидается гроза, ветер юго-западный, южный порывы 15 метров в секунду», — пишут эксперты.

Вероятность шторма 85-90%.

«22 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, местами сохраняется 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 95-100%

«22 мая в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении.

Вероятность шторма 90-95%.

«22 мая в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 22 мая ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду», — сообщают синоптики.

Эксперты оценили вероятность шторма в 90-95%.