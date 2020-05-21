На отсутствие лекарств в стационаре пациенты могут жаловаться в «СК-Фармация»

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. На отсутствие лекарств как в стационаре, так и при амбулаторном лечении пациенты могут жаловаться в контакт-центр, сообщил председатель правления ТОО «СК-Фармация» Берик Шарип.

«Есть контакт-центр 1439, куда любой пациент может обратиться и пожаловаться на отсутствие того или иного препарата. Работа контакт-центра, в первую очередь, нацелена на амбулаторных пациентов, но любой пациент может позвонить, что по стационарному лекарственному обеспечению, что по амбулаторному и мы здесь занимаем активную позицию, если жалоба пациента поступает, мы сами звоним в данную медорганизацию и просим совместно отработать этот вопрос», — заверил Шарип на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что в случае отсутствия того или иного лекарственного препарата он может быть перераспределен из другой медицинской организации или доставлен из специального хаба, где хранится определенный запас лекарственных средств.