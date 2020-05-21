Поставки лекарственных средств в Казахстан должны наладиться к концу мая – «СК-Фармация»

Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Поставки лекарственных средств в Казахстан должны наладиться к концу мая, пообещал председатель правления ТОО «СК-Фармация» Берик Шарип.

«В мире творится сейчас пандемия. И очень многие логистические процессы, которые ранее присутствовали, были нарушены, и многие страны закрыли границы. Кроме того, существуют определенные запреты на вывоз медикаментов, ряд заводов не работает. Сейчас эти вопросы решаются, и до конца мая мы ожидаем, что вывезем порядка 20 препаратов, с которыми мы испытывали сложности с поставками, именно связанные с мировой пандемией. Грузы проходят, но не из всех стран», — сказал Шарип на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что в том случае, когда поставки препаратов приостанавливаются на долгий срок, Казахстан ищет альтернативных поставщиков.