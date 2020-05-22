Простаивающий бизнес просит отсрочку в выплате 42500 тенге сотрудникам

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Предприниматели просят предоставить им отсрочку в выплате зарплаты сотрудникам, сообщил директор региональной палаты предпринимателей (РПП) Алматы Нариман Абильшаиков.

«Вопрос о выплате минимальной зарплаты в размере Т42,5 тыс. всем работникам, которую после отмены режима ЧП должны производить сами предприниматели, вызывает в предпринимательской среде большую озабоченность. У тех, кому сейчас разрешили работать, вопросов нет. Но те, кто находятся в вынужденном простое, обращаются к нам с предложением, что действие данной нормы необходимо временно приостановить», — сказал Абильшаиков на брифинге в пятницу.

Для иллюстрации он привел следующий пример. Так, с 16 марта в Алматы не работает сфера общественного питания, поступлений нет, тем не менее, с 12 мая работодатели вынуждены платить своим работникам Т42,5 тыс. Это провоцирует их на расторжение трудовых договоров.

«Палата предпринимателей и на местном, и на республиканском уровне предлагает к этому вопросу вернуться и пересмотреть. Понятно, что это форс-мажор, чего мы раньше не наблюдали, возможно, в нормативные акты будут внесены изменения, которые позволяет нюансы учесть. Инициативная группа при РПП вышла с предложением в министерство нацэкономики о внесении дополнения в норму статьи 112 Трудового кодекса для предоставления предпринимателям льготного периода для выплаты зарплаты за этот период. Ждем, какие последуют комментарии», — добавил Абильшаиков.