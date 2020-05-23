Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области на 25-26 мая

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Алматы. 23 мая. КазТАГ – Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области на 25-26 мая, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматинской области.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупреждает, что, на основании прогноза РГП «Казгидромет», днем 25-26 мая 2020 года в Алматинской области ожидается сильная жара до +37», — говорится в штормовом предупреждении в субботу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«ДЧС Алматинской области рекомендует оставаться дома. При тепловом поражении немедленно перейти в тень, охладиться, выпить воды. Помните, что во время сильной жары увеличиваются риски возникновения природных пожаров», — резюмируется в сообщении.

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