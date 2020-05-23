Власти Испании разрешили возобновить чемпионат по футболу с 8 июня

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Нур-Султан. 23 мая. КазТАГ – Власти Испании разрешили возобновить чемпионат по футболу с 8 июня, сообщают «Вести».

«Испания выполнила то, что была должна. Теперь перед нами открываются новые горизонты и теперь наступили времена, которые позволят нам вернуться к своим прежним делам. Среди них — и национальные чемпионаты по футболу, которые вернутся уже восьмого июня», — заявил председатель правительства Педро Санчес в субботу.

Отмечается, что предыдущие и последний на данным момент матч чемпионата Испании был сыгран еще 10 марта, когда «Реал Сосьедад» встречался с «Эйбаром» (2:1). Ла Лига «застыла» после 27 туров. Лидером таблицы является «Барселона», набравшая 58 очков. Она на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Реал».

Командам для завершения чемпионата осталось сыграть 11 туров.

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