С праздником Ораза айт поздравил соотечественников Верховный муфтий Казахстана

Нур-Султан. 23 мая. КазТАГ – С праздником Ораза айт поздравил соотечественников председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, сообщает пресс-служба ДУМК.

«Уважаемые соотечественники! Хвала и благодарность Всевышнему Аллаху, мы вновь встречаем этот благословенный праздник Ораза айт. Поздравляю Вас с наступлением великого, священного праздника всех мусульман – Ораза айтом! Желаю каждой семье благополучия, здоровья, единства и процветания! Пусть Всевышний Аллах примет наш пост, который мы соблюдали все эти тридцать дней, молитвы и поклонения, милостыни и закят, другие благие дела, а также дарует Свою милость и вознаграждение!», — говорится в сообщении в субботу.

Верховный муфтий отметил, что Ораза айт, который знаменует окончание месяца Рамадан, является праздником милосердия, единства, благополучия и благородства. Этот день призывает всех к милосердию и доброте.

Слово «айт» по смыслу означает «празднование», «радовать друг друга», «проявление уважения друг к другу», «разделение радости».

«Пусть Всевышний дарует благословение всем семьям, преумножит радость всем постящимся мусульманам! Ораза айт – это семейный праздник. В такой праздничный день желательно порадовать близких и родных. Оказывать помощь нуждающимся и тем самым получать их довольство также является благим делом», — резюмируется в сообщении.