Китай поддерживает международное расследование причин пандемии на базе ВОЗ

Алматы. 24 мая. КазТАГ – Правительство Китая поддерживает международное и беспристрастное разбирательство в отношении обстоятельств происхождения коронавируса и причин пандемии на базе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и научного подхода, сообщает ТАСС.

«Китай открыто относится к совместным усилиям международного научного сообщества по идентификации источника коронавируса. Важно, чтобы это был профессиональный, беспристрастный и конструктивный процесс. Профессиональный, то есть он должен базироваться на науке и вестись на основе Всемирной организации здравоохранения. Беспристрастность означает то, что поиски источника должны быть защищены от каких-либо политических вмешательств, они должны уважаться всеми суверенными странами и этим исследованиям самим по себе надо выступать против любой презумпции вины», — заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в воскресенье.

Как подчеркнул глава МИД КНР, некоторые американские политики «поспешили навесить на коронавирус геополитический ярлык, политизировать источник его распространения и стигматизировать Китай». В связи с этим исследования источников происхождения коронавируса должны быть конструктивными.

«То есть они не должны идти во вред выполнению актуальной задачи спасения жизней, вредить сотрудничеству стран в сфере борьбы с эпидемией, а также как-либо снижать эффективность работы ВОЗ», — подчеркнул он.