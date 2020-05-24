Нур-Султан. 24 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 25 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Кызылординской области 25 мая местами сохранится пыльная буря. 25 мая ночью местами, днем на большей части ожидаются восточный ветер 15-20, днем местами 25 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в воскресенье.

Вероятность шторма синоптики оценили в 95-100%.

«25 мая в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается сильная жара +40», — отмечают синоптики.

Эксперты оценили вероятность шторма в 90-95%.

«Днем 25 мая в Атырауской области местами ожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 25 мая ожидается ветер северный, северо-восточный, порывы 15-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма 85-90%.

«25 мая в Актюбинской области местами ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем местами 18 метров в секунду», — сообщают синоптики.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.