Более 8,5 тыс. претендентов на знак «Алтын белгі» насчитали в Казахстане

Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Более 8,5 тыс. выпускников претендуют в Казахстане на знак «Алтын белгі», сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«На сегодняшний день в Казахстане 7412 школ, в них учатся 3 349 069 детей. Выпускники 9 классов – 266 897, 11 классов – 144 706 (больше всего выпускников в Туркестанской области – более 24 тыс.). На знак «Алтын белгі» претендуют 8506 отличников учебы», — сообщили в МОН в понедельник, представляя актуальные данные по итогам 2019-2020 учебного года.

В едином национальном тестировании (ЕНТ), по информации ведомства, примут участие более 130 тыс. выпускников, из них 111 017 – выпускники школ текущего года, порядка 20 тыс. – выпускники школ прошлых лет и выпускники колледжей.