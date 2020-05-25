Наказать уголовно могут ответственных за «вечеринку» с кинопоказом на Кок-Жайляу – акимат

Алматы. 25 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Наказать уголовно могут ответственных за «вечеринку» с кинопоказом на Кок-Жайляу, сообщил первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов.

«Ситуация, которая имела место на Кок-Жайляу, недопустима. Ситуация, когда некоторые наши сограждане не в полной мере осознали всю ответственность, которая возложена на каждого гражданина, собрали людей на Кок-Жайляу. Это на сегодняшний день национальный парк, куда заходить нельзя. Есть постановление главного санитарного врача Алматы, которое предписывает запрет на нахождение, на проведение общественных массовых мероприятий с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. В отношении данных лиц дано четкое поручение акимом города руководителю департамента полиции и прокуратуре провести соответствующее расследование, всех их выявить и применить все меры административного, если нужно, уголовного наказания», — сказал Кожагапанов на брифинге в понедельник.

По его словам, люди, находясь на Кок-Жайляу, подвергают смертельной опасности не только себя, но и окружающих.

«Данное мероприятие никем не санкционировано, не обеспечивалось никакими нормами санитарно-эпидемиологического контроля, люди были без масок и оставили после себя горы мусора», — отметил Кожагапанов.

Ранее стало известно, что в горах Алматы группа лиц провела вечеринку с кинопоказом, оставив после себя большое количество мусора. Поведение возмутило казахстанцев.