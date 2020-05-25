Порядка 250 тыс. жителей области получили разрешения на въезд в Алматы – акимат

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Алматы. 25 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Порядка 250 тыс. жителей области получили разрешения на въезд в Алматы, сообщил заместитель акима города Ерлан Кожагапанов.

«В город сегодня разрешается въезжать исключительно людям, которые работают на разрешенных к работе отраслях в городе Алматы. Их большое количество – порядка 250 тыс. людей занесено в базу», — сказал Кожагапанов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что блокпосты пока продолжат работу, чтобы не допустить неконтролируемое пересечение границы города коронавирусной инфекцией (КВИ).

«Если мы сегодня откроем блокпосты, то будет осуществляться неконтролируемое пересечение границы между городом и областью и инфекция неконтролируемо будет пересекать границу между Алматы и Алматинской областью. Этого допустить мы сегодня не можем. Чтобы мы могли контролировать очаги, мы такой порядок сохраним», — пояснил Кожагапанов.

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