Алматы. 25 мая. КазТАГ — Один полицейский погиб, второй пострадал при наезде иномарки на блокпост в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«В 05.26 водитель автомашины марки BMW (гражданин А. 1992 года рождения), следуя по улице Кожабекова в северном направлении, на пересечении с улицей Жана Гасыр, в микрорайоне Коксай, Карасайского района, Алматинской области, допустил наезд на блокпост №4: сначала он наехал на бетонное ограждение, за затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. (…) Один из патрульных – 42-летний старший лейтенант полиции Жалгас Жангазиев от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался до приезда скорой помощи. Его коллега – сержант полиции Дастан Абдыканов в крайне тяжелом состоянии доставлен в ближайшую больницу города», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщается, водитель BMW взят под стражу.

«По данному факту начато досудебное расследование», — резюмируется в сообщении.