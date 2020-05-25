Жаркая погода без осадков ожидается в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в понедельник

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Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Жаркая погода без осадков ожидается в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте в понедельник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +31+33, ночью +16+18.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +15+17.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +17+19.

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