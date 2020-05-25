Алматы. 25 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Применять жесткие меры за нарушение масочного режима намерены в Алматы, сообщил первый заместитель акима города Ерлан Кожагапанов.

«Сегодня мы пока ограничиваемся предупреждениями за нарушение масочного режима, вчера пешими патрулями горожанам было сделано около 400 замечаний. Если нарушения будут продолжаться, мы будем применять более жесткие меры», — сказал Кожагапанов на брифинге в понедельник.

Он отметил, что в первую очередь будет контролироваться ношением горожанами масок в общественном транспорте, рынках, супермаркетах, в иных местах общественного скопления граждан. Также патрули будут контролировать соблюдение социального дистанцирования в кафе, финансовых организациях, банках.

Замакима считает, что соблюдение масочного режима очень важно для стабилизации распространения COVID-19 и снижения заболеваемости.

По мнению главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, не менее важно носить маски и на улице.

«Трение глаз, касание рта, носа – эти вещи человек делает физиологически. Маска это предотвращает», — заявил санврач.

Также он озвучил суммы штрафов, которые будут применяться в Алматы за нарушение масочного режима.

«Для гражданина, который зашел в автобус или помещение без маски, штраф будет в размере 5 МРП – это Т13 890. Если должностные лица допускают на свой объект людей без масок, для них штраф составит 15 МРП – это Т41 670. Нарушение требований ношения масок персоналом будет наказываться на предприятиях малого бизнеса штрафом в 100 МРП, среднего бизнеса – 200 МРП, крупного бизнеса – 500 МРП», — уточнил Бекшин.