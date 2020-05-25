Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, сообщает пресс-служба Акорды.
«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации», — говорится в сообщении в понедельник.
Как сообщалось ранее, основной задачей закона является повышение эффективности деятельности