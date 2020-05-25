Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации», — говорится в сообщении в понедельник.

Как сообщалось ранее, основной задачей закона является повышение эффективности деятельности государственных органов и организаций РК в области мобилизационной подготовки и мобилизации, а также государственного материального резерва, для чего предлагается внесение поправок в шесть кодексов и пять законов по следующим направлениям: усиление мер государственного контроля за выполнением мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации, в том числе наделение функцией контроля уполномоченного органа в области мобилизационной подготовки. Закон был одобрен парламентом 14 мая.