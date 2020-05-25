Принимаются все меры по урегулированию ситуации в ЦГКБ Алматы – горздрав

Алматы. 25 мая. КазТАГ – Принимаются все меры по урегулированию ситуации в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Алматы, заявили в управлении общественного здоровья (УОЗ) города.

«Управлением принимаются все меры по урегулированию ситуации, возникшей в ЦГКБ. Сообщаем, что с 3 мая ЦГКБ работает в режиме инфекционного многопрофильного стационара. Сотрудникам руководством стационара были даны соответствующие разъяснения. На сегодняшний день принимаются меры по трудоустройству сотрудников ЦГКБ, в другие медицинские органы в период карантина», — сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы, отвечая на запрос МИА КазТАГ.

По словам чиновников, согласно штатному расписанию в ЦКГБ работает 1037 сотрудников, из них медицинский персонал составляет 852 человека (врачи-248, медсестры – 368, санитарки – 236).

«В связи с карантином и вынужденным простоем сотрудников, в апреле 475 сотрудникам (медсестры, санитарки, и прочий персонал) согласно статье 112 ТК РК произведена оплата в размере 1 МЗП (42500 тенге) из финансовых средств ЦГКБ. Кроме того, проводится оплата по листам временной нетрудоспособности по мере их предоставления и выздоровления заболевшими сотрудниками ЦГКБ», — сказано в сообщении горздрава.

Как заверили в УОЗ, за период работы с 11 по 23 апреля в условиях инфекционного, провизорного и карантинного центра «350 сотрудникам выплачена надбавка к заработной плате на общую сумму Т59 млн за работу с инфекционными и провизорными больными». Размер надбавок, по информации горздрава, составил от Т200 тыс. до Т800 тыс. В среднем на одного сотрудника выплата надбавок, по словам чиновников, составила Т300-320 тыс.

«На сегодня в ЦГКБ работают 239 сотрудников, согласившиеся работать в инфекционном стационаре, которые с конца апреля текущего года поэтапно выходили на работу после домашнего карантина (не заразившиеся и контактные сотрудники). Они обеспечены проживанием, транспортом и питанием. Сотрудники размещены в гостиницах «Казжол», «Милдом» и «Милдом – Экспресс». 70 сотрудников находятся в очередном трудовом отпуске. Среди них это сотрудники, которые по разным причинам (живут за городом, имеют малолетних детей, пожилых родителей и так далее) отказались от работы в инфекционном стационаре», — уточнили в УОЗ.

На сегодня143 сотрудника, по данным управления, ожидают трудоустройства после выздоровления или выхода с домашнего карантина. По остальным работникам по мере их выздоровления или выхода с домашнего карантина, как заверили в горздраве, «решается вопрос трудоустройства в другие медицинские организации города».

«Сегодня на совещании с заместителем акима города Ержана Бабакумарова и руководителем управления общественного здоровья ТлеуханаАбилдаева будут обсуждаться дополнительные варианты трудоустройства сотрудников ЦГКБ, в связи с массовым выходом на работу сотрудников, которые переболели КВИ. Важно также отметить, что по стабилизации эпидемиологической ситуации и возобновлении работы стационара в прежнем режиме, все сотрудники вернутся на свои рабочие места в ЦГКБ», — уверяют чиновники.

25 мая алматинский врач Эльнура Гапбасова сообщила о том, что после перепрофилирования ЦГКБ Алматы многие ее специалисты остались без средств к существованию.

Напомним, ранее один из зараженных коронавирусом медицинских работников ЦГКБ Алматы рассказал агентству КазТАГ о состоянии своего здоровья, а также сообщил, что больным COVID-19 сотрудникам медучреждения нужны лекарства и уход.