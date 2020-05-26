Бани в Нур-Султане были открыты по просьбе горожан – Кульгинов

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Общественные бани в Нур-Султане были открыты по просьбе горожан, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

«Что касается фитнес-центров, санврачи говорят, что по существующим эпидемиологическим нормам их открывать пока нельзя: где влажная среда – там больше рисков. Думали, открывать ли общественные бани, и по просьбе жителей санврачи разрешили, но с ограниченным количеством людей. Когда работу возобновят спортивные объекты – мы сообщим», — сказал Кульгинов на брифинге во вторник, отвечая на вопрос, почему работа кафе разрешена, а спортивных объектов нет.

При этом он напомнил горожанам, что возвращение к прежней жизни зависит от каждого из них.

«Благодаря своевременному введению карантина, мы смогли взять под контроль распространение вируса. Сейчас мы не можем позволить, чтобы вирус бесконтрольно стал распространяться. Мы должны научиться жить в новых реалиях. В целях безопасности мы будем мониторить все места, где есть массовое скопление людей: строительные объекты, также ТРЦ, где развлекательные объекты пока закрыты, рестораны, рынки. Эта работа проводится ежедневно. Прошу наших граждан в летнее время, когда все хотят отдыхать на свежем воздухе, соблюдать санитарные нормы», — сказал Кульгинов.