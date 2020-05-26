Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ — Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе мониторинга расходования средств, выделенных на антикризисные меры, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову. Президент был проинформирован о ходе мониторинга расходования финансовых средств, выделенных на антикризисные меры в Казахстане в связи с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщила руководитель счетного комитета, контроль включает два этапа.

«На первом совместно с министерством финансов осуществляется проверка государственных закупок и камеральный контроль. На втором этапе счетный комитет проводит ревизию администраторов бюджетных программ во всех 17 регионах страны», — следует из сообщения.

Токаев поручил продолжить работу по обеспечению целевого расходования бюджетных финансовых ресурсов, направленных на здравоохранение, реализацию дорожной карты занятости, поддержку уязвимых слоев населения, и на постоянной основе докладывать ему о результатах проверок.

Также глава государства был ознакомлен с содержанием заключения по исполнению республиканского бюджета за 2019 год. Наряду с этим счетным комитетом впервые был проведен аудит консолидированной финансовой отчетности.

«По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений», — резюмируется в сообщении.