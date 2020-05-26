Вице-министр юстиции РК о законе о мирных собраниях: Очень даже правильно все сделано

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. На вопрос удовлетворенности законами вице-министр юстиции РК Наталья Пан ответила «все правильно было сделано».

«Наверно, закон – это не тот инструмент, который можно оценивать по шкале, но те задачи, которые ставили перед собой, в частности, обеспечение вовлечения в политический процесс женщин и молодежи, регламентация проведения мирных собраний, а также создание условий для многопартийности в стране. Такие условия вошли в закон и думаю, что (…) очень даже все правильно было сделано», — сказала Пан на брифинге во вторник, отвечая на вопрос КазТАГ с просьбой оценить законы по десятибалльной системе и аргументировать степень своей удовлетворенности ими.

Напомним, о том, что в Казахстане хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний, а также о том, что иностранцев за участие в мирных собраниях намерены шт рафовать и выдворять за пределы страны, МИА КазТАГ сообщило еще 7 февраля. Также стало известно, что освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане. Кроме того сообщалось, что политикам хотят запретить проводить митинги при приостановке работы их партий в Казахстане.