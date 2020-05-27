Карантин могут ужесточить в СКО

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Петропавловск. 27 мая. КазТАГ — Карантин могут ужесточить в Северо-Казахстанской области, сообщил аким области Кумар Аксакалов.

«Соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим, не забывайте про личную гигиену. В случае ухудшения ситуации мы будем вынуждены ужесточить режим карантина. Никто в этом не заинтересован, поэтому надеемся на сознательность граждан», — цитируют Аксакалова на Telegram-канале coronavirus2020.kz в среду.

По его данным, сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) совместно с полицейскими проводят внезапные проверки объектов массового скопления людей.

«За последние две недели проверено около 2 тыс. объектов. Результат: 227 нарушений», — отметил Аксакалов.

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