Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Кратковременный дождь ожидается на востоке Казахстана в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на востоке республики под влиянием Северо-Западного циклона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал, возможен град. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке пыльная буря, на севере — туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +12+14.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +14+16.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +19+21.

В Жамбылской без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +35+40, ночью +19+24.

В Туркестанской области осадков не ожидается, ветер 15-20, порывы до 23 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +36+41, ночью +18+23.

В Костанайской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Алматинской области без осадков, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +30+35, ночью +16+21.

В Акмолинской области без осадков. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Северо-Казахстанской области без осадков, утром и ночью туман. Ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +12+17.

В Павлодарской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Карагандинской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28 (на севере +20), ночью +13+18 (на юге +21).

В Актюбинской области осадков не ожидается, сильная жара, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +34+39, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской области ночью кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +26+31, ночью +14+19.

В Атырауской области осадков не ожидается. Днем +29+34, ночью +12+17.

В Мангистауской области без осадков, сильная жара. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Кызылординской области без осадков, сильная жара, чрезвычайная пожарная опасность. Днем +39+44, ночью +23+28.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, шквал. Ветер 15-20, порывы до 25 метров в секунду. Днем +19+24, ночью +13+18.

«В ближайшие сутки на большинстве рек равнинной территории республики будут продолжаться спады уровня воды. На отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности», — предупредили синоптики.