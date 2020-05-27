Возможно ли на нынешнем этапе общественно-политического развития страны вторичное назначение Акежана Кажегельдина главой кабинета министров?!

К вопросу о том, почему кажется крайне маловероятным выдвижение Касым-Жомартом Токаевым Акежана Кажегельдина на пост премьер-министра РК вместо Аскара Мамина, который сейчас эту должность занимает?!

Издание Deutsche Welle опубликовало статью под названием «Выбор президента Казахстана: радикальные реформы или надежды на «Новый шелковый путь»?».

В ней говорится так: «Опальный экс премьер-министр Казахстана направил президенту страны письмо с планом реформирования экономики.

Акежан Кажегельдин. (Фото с youtube.com)

Он рассказал DW, что недавно написал письмо Токаеву, в котором изложил альтернативный план модернизации индустрии и инфраструктуры.

Если мы хотим слезть с сырьевой иглы, то должны перейти к производству более сложных промышленных товаров и предоставлять качественные промышленные услуги. Я предложил такой план примерно на 85 миллиардов евро. Пока ответа не получил», — сказал экс-премьер».

Итак, что же получается? А то, что Акежан Кажегельдин подготовил свой план в инициативном порядке. Ибо никто из официальных лиц Казахстана — насколько можно понять — с просьбой или предложением подготовить такой документ не обращался к нему. И поэтому представляется неудивительным то, что в Нур-Султане не стали спешить с проявлением какой-либо реакции на его обращение. Ибо инициирование такого плана фактически означает самовыдвижение на пост главы правительства РК.

Если Касым-Жомарт Токаев примет этот документ к исполнению, он должен тут же представить парламенту кандидатуру его автора в качестве нового премьер-министра, не так ли? Плана мы не видели. Да и даже если бы увидели, не нам, простым рядовым гражданам, судить о его достоинствах или недостатках, практической применимости или неприменимости. А что же касается вопроса о том, приемлемо было бы для казахского истеблишмента на нынешнем этапе общественно-политического развития страны вторичное выдвижение и назначение Акежана Кажегельдина пост главы кабинета министров, это уже другое дело. Для рассмотрения возможных вариантов ответа на него нет необходимости быть квалифицированным экономическим экспертом. Достаточно знать элементарные неписанные нормы политической жизни в казахском обществе, которые весьма сильно отличаются от писаных правил. Между ними есть большущие расхождения. У нас об этом не принято вслух говорить, хотя всем все понятно.

А вот за рубежом неписанные нормы политической жизни в казахском обществе воспринимаются очень и очень серьезно. В подтверждение такого вывода можно указать на то, что весьма откровенно рассматривающее эту фактически закрытую у нас в стране тему произведение доктора исторических наук Нурболата Масанова, еще при жизни признанного крупнейшим в мире специалистом по казахскому обществу, под названием The Clan Factor («Клановый фактор»), включено в целый ряд авторитетнейших исследовательских сборников, и на то, что практически все серьезные западные авторы при затрагивании темы современной казахской политической жизни, ссылаясь именно на него, делают свои выводы. В этом нетрудно убедиться, обратившись к Интернету.

Итак, что же именно писал Нурболат Масанов касательно премьерства Акежана Кажегельдина? Вот цитата из вышеназванного его произведения, где дан ответ на такой вопрос: «Назначение премьер-министром Акежана Кажегельдина должно было послужить доказательством того, что все жузы-кланы равны перед лицом президента. Однако для интеллигенции и политической элиты Среднего жуза это ничего значило, поскольку Кажегельдин происходит из одного из наименее влиятельных родовых групп Среднего жуза — из рода уак… Люди из Младшего жуза не являются, в глазах общественного мнения, законными (легитимными) претендентами на власть, и поэтому не могут играть самостоятельную роль в политической жизни».

Вся постсоветская история Казахстана подтверждает правоту такого вывода. Как говорится, лучше и не скажешь. Вышеизложенному правилу принято следовать неукоснительно во избежание, так сказать, возникновения неуправляемости. Инициатива же Акежана Кажегельдина предполагает принятие решения в нарушение подобных неписанных норм. Такой вопрос им самим буквально не ставится. Но все и так понятно. Однако выдвижение Касым-Жомартом Токаевым Акежана Кажегельдина, представителя рода уак Среднего жуза, на пост премьер-министра РК вместо Аскара Мамина, представителя рода аргын Среднего жуза, кажется крайне маловероятным.

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