Ношение масок внутри помещений и на улицах должно стать нормой в Алматы – аким

Алматы. 27 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Ношение масок внутри помещений и на улицах должно стать нормой в Алматы, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Много раз говорили, что снятие ЧП не означает снятие карантина. Эпидемиологическая ситуация в городе непростая. Быстрого возврата к прежней жизни не будет. Тем более, видим, как быстро распространяется вирус. Надо, прежде всего уберечь себя. Это уже как норма должна стать – носить маску», — сказал Сагинтаев на брифинге в среду.

Также он поделился личными впечатлениями.

«Когда выезжаю по районам, на улицах спрашиваю людей, почему не носите маску. Они отвечают, что на улицах можно не носить или говорят, пусть носит тот, кто болеет. Многие ведь даже не знают, что болеют. Болезнь проходит бессимптомно. Каждому необходимо носить маску, взрослому, ребенку, и не только в помещениях, но и на улице. На работе нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию», — отметил аким.

По его мнению, к ношению масок надо привыкать и с пониманием относиться.

«Сегодня дефицита нет, в общественном транспорте нужно носить маску. Приняли решение, не запускать в общественный транспорт, если у человека нет маски. Если у кого маска есть, одевает и заходит, у кого нет – разворачивается и уходит», — подчеркнул Сагинтаев.

По его словам, акимат уходит от предупредительных мер.

«Сейчас многим разрешили работать – торговым центрам, ресторанам, кафе и так далее. В первую очередь, работодатели и хозяева этих заведений должны это (ношение масок – КазТАГ) контролировать. Если увидим, что в том или ином центре или объекте, производственном ли, без разницы, не соблюдаются требования санэпидслужбы, мы этот объект закроем. Только такими жесткими мерами мы можем навести порядок. Надо беречь свое здоровье, своих близких, родных и окружающих», — резюмировал Сагинтаев.