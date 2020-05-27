Алматы. 27 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Две квартиры пообещали выделить семьям погибших в Алматы полицейских.

«Я выражаю соболезнование семьям погибших полицейских. Мы не остались в стороне. Две квартиры сейчас выделяются при поддержке наших предпринимателей семьям погибших сотрудников полиции», — сообщил аким Алматы Бахытжан Сагинтаев на брифинге в среду.

Также, по его словам, будет оказана всемерная финансовая поддержка «всех вопросов, которые ставятся родственниками».

Напомним, ранее появилась версия, что виновником аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов 25 мая, где погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы, может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

26 мая в ДП Алматы признали, что Азаматов шесть лет проработал в полиции, получил четыре дисциплинарных взыскания и был уволен «за халатное отношение к своим обязанностям». Дело расследуют по факту умышленного убийства – по части 2 статьи 99 УК РК.

Также выяснилось, что Азаматова ранее уже судили по делу о ДТП в бытность его полицейским. В этот же день Динара Абдыканова – вдова погибшего на блокпосту в Алматы полицейского Дастана Абдыканова сообщила о том, что подозреваемый Азат Азаматов является действующим сотрудником правоохранительных органов.

26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами «Айбын» погибших на блокпосту в Алматы полицейских.

27 мая стало известно, что официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек и еще восемь руководителей ДП наказаны после смертельного ДТП на блокпосту.