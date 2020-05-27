Алматы. 27 мая. КазТАГ — Плаквенил временно исключили из испытаний лекарств от COVID-19 из-за высокой смертности, сообщается на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

«Участники «Испытаний солидарности» приняли решение приостановить клинические испытания с применением гидроксихлорохина (плаквенила) – лекарства от малярии, которое рассматривается в качестве кандидата на лечение COVID-19. Об этом объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, ссылаясь на результаты исследования, опубликованные в журнале «Ланцет», — говорится в сообщении.

Авторы исследования в ходе наблюдения за госпитализированными больными с COVID-19 выявили более высокую смертность среди тех, кто принимал гидроксихлорохин (плаквенил) либо в сочетании с макролидом, либо сам по себе.

«Эти больные участвовали в международных клинических «Испытаниях солидарности», к которым присоединились 35 стран. Тедрос напомнил, что испытания уже проходят в 17 странах, в них участвуют 3500 пациентов», — следует из сообщения.

Отмечается, что решение о приостановке использования плаквенила приняла руководящая группа в составе представителей 10 государств, участвующих в «Испытаниях солидарности». С целью оценки потенциальных преимуществ и негативных эффектов плаквенила члены группы постановили провести всесторонний анализ всех имеющихся сегодня данных.

Эксперт ВОЗ, доктор Майк Райан заметил, что в публикации в «Ланцете» речь шла о результатах наблюдения, а не целенаправленных клинических испытаний, но объектами наблюдения было довольно большое число пациентов – 26 тыс. человек в разных странах, 14 из которых получали гидроксихлорохин или хлорихин, как в комбинации с макролидом, так и без.

По словам доктора Райана, в национальных службах здравоохранения также шло обсуждение полученных данных, и, учитывая отсутствие убедительных данных, руководящая группа решила, что «лучше проявить осторожность и перестраховаться», и временно приостановила испытания с использованием гидроксихлорохина.

Но эксперт ВОЗ подчеркнул, что это временная мера.

«Для того, чтобы получить ответ о действии (плавквенила), чрезвычайно важно провести большое число рандомизированных контролируемых испытаний. Мы заинтересованы в том, чтобы использовать гидроксихлорохин, но только в том случае, если он снижает смертность и сокращает пребывание в больнице, не увеличивая при этом риск для пациентов», — пояснил доктор Райан.

Он добавил, что в течение ближайших одной-двух недель эксперты руководящего комитета соберут и тщательно проанализируют данные как опубликованных, так и еще не опубликованных исследований и решат, как действовать дальше.

Генсек ВОЗ подчеркнул, что беспокойство вызывают последствия гидроксихлорохина и хлорихина только для больных COVID-19.

«Я хотел бы повторить, что эти лекарства признаны безопасными для лечения аутоиммунных заболеваний и малярии», — сказал Гебрейесус.