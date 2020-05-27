Штормовые предупреждения объявлены на четверг в СКО и Кызылординской области

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«28-29 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Днем 28, сутки 29 мая местами ожидается гроза, шквал. Днем 29 мая местами ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду, днем 29 мая порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 29 мая ожидается ожидается гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

Вероятность шторма в СКО оценивается в 90-95%.

«Днем 28 мая в Кызылординской области ожидается сильная жара +41. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. В Кызылорде 28 мая ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.