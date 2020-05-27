Минэнерго ищет замену реализатора проекта завода по выпуску полиэтилена в РК – Ногаев

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Министерство энергетики ищет замену реализатора проекта строительства завода по выпуску полиэтилена в Казахстане, сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

«В составе компании Borealis, основного реализатора проекта, произошли изменения соотношения между компаниями австрийской OMV и суверенного фонда ОАЭ Mubadala Investment Company (в феврале 2019 года Mubadala стал владельцем 24,9% акций OMV – КазТАГ). Сегодня ТЭО готово. На встрече с компаниями Казахстан озвучил, какие преференции мы можем дать, какие меры поддержки. Еще в начале текущего года компания Borealis приняла решение в связи с коронавирусом и изменением конъюнктуры цен на продукцию газохимии прекратить свои отношения с Республикой Казахстан. На сегодняшний день мы прорабатываем вопрос взаимодействия с крупными компаниями, которые имеют лицензию на производство таких работ и имеют рынки реализации такой продукции», — сказал Ногаев на пресс-конференции по итогам отчетной встречи с населением в среду.

Ранее сообщалось, что строительство завода в Атырауской области планировалось осуществить в 2021-2024 годах. В 2018 году между министерством энергетики РК, ФНБ «Самрук-Казына» и компанией Borealis было подписано соглашение об основных условиях сотрудничества. Предполагалось, что инвесторами проекта выступят Borealis и ТОО «Объединенная химическая компания» (дочерняя организация фонда «Самрук-Казына»).

Первый этап предусматривает строительство завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год стоимостью $2,6 млрд. Запуск предприятия был запланирован на II квартал 2021 года. Оператором проекта является компания «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.».