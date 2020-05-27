Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать полноценную модель дошкольного развития до конца 2020 года, сообщает пресс-служба Акорды.

«Система раннего развития наших детей также не соответствует международным стандартам. Мы должны активно развивать дошкольное образование, обеспечивать преемственность программ со школьной. В ближайшее время охват детей от трех до шести лет дошкольным воспитанием и обучением будет доведен до 100%. Вместе с тем у нас пока нет полноценной модели дошкольного развития. Правительству следует разработать ее до конца года», — сказал Токаев на заседании национального совета общественного доверия (НСОД) в среду.

По его словам, также следует обеспечить максимальный охват детей дополнительным образованием.

«Это крайне важно для реализации спортивного, творческого, интеллектуального потенциала наших детей, для их гармоничного роста. В этих целях важно расширить охват, поддержать частную инициативу. Государственный заказ должен производиться в частных организациях дополнительного образования на максимально выгодных условиях. Особенно это касается сельской местности, малых и моногородов», — подчеркнул Токаев.