Спецмедалью планируют награждать педагогов в Казахстане

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ — Специальной медалью планируют награждать педагогов в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.

«Еще один фактор, напрямую влияющий на качество образования, – статус и профессионализм педагогов. Поддерживаю предложение о том, что мы должны всячески с государственной позиции поддерживать статус наших педагогов, сделать их очень известными людьми, уважаемыми в нашем обществе. Мы сейчас учредим специальную медаль. Это государственная награда, которая будет посвящена труду наших педагогов. Кроме того, учреждается новая медаль «Халық алғысы», которой также будут награждаться люди, которые плодотворно работают в образовании, здравоохранении и социальной сфере в целом», — сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании национального совета общественного доверия (НСОД) в среду.

Президент отметил, что в соответствии с его поручением в течение четырех лет предусмотрено увеличение оплаты труда педагогов в два раза.

«Важно обеспечить и качество преподавания. Опыт перехода на дистанционное обучение обнажил как недостатки в подготовке кадров, так и большой потенциал такой формы обучения при условии изменения системы подготовки педагогов и повышения их квалификации. Действительно, дистанционное обучение выявило новых героев в сфере образования. Мы видели передачи по известным телеканалам «Балапан», «Ел арна». Видели, как наши педагоги ведут уроки, и некоторые из них, безусловно, заслуживают уважения и поощрения», — подчеркнул он.

По его словам, модернизация педагогического образования должна обеспечить 100%-ное обновление учебных программ, включение специального модуля по IT-компетенциям, современным методикам и технологиям преподавания.

«Необходимо поэтапно повышать требования для поступления на педагогические специальности. Для повышения их привлекательности следует повысить стипендию для будущих педагогов с Т26 тыс. до 42 тыс.» — сказал глава государства.

Также он отметил, что предстоит обеспечить профилизацию вузов и колледжей, осуществляющих подготовку кадров по педагогическим специальностям через усиление квалификационных требований.

«Педагогов должны обучать и готовить специальные вузы. Думаю, что министерство образования примет соответствующее решение в этом направлении. Я, в принципе, поддерживаю, предложение о том, чтобы в целом наши вузы были бы условно поделены на так называемые «лиги», как это существует в футболе, то есть первая, вторая, третья лиги, и они могли бы конкурировать, соперничать друг с другом. Конкуренция в образовании, экономике или какой-либо другой сфере – это, безусловно, прогрессивное явление, стимулирующий фактор», — сказал Токаев.