Трамп пригрозил закрыть соцсети

Алматы. 27 мая. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести жесткое регулирование соцсетей или вообще закрыть их, сообщает Reuters.

«Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил ввести жесткое регулирование соцсетей или вообще закрыть их. Это произошло на следующий день после того, как Twitter Inc отметил некоторые его твиты, как требующие проверки на достоверность информации», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что Трамп, не представив никаких доказательств, обвинил соцсети в политической предвзятости.

«Республиканцы считают, что социальные сети затыкают рот консерваторам. Мы введем жесткое регулирование соцсетей или вообще их закроем, но не допустим такого отношения», — написал он.

Как сообщается, после этих высказываний акции Twitter и Facebook упали на предрыночных торгах.

Во вторник Трамп обвинил соцсети во вмешательстве в выборы. Twitter отметил эти посты как несоответствующие действительности.