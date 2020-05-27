Трамп пригрозил закрыть соцсети

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Алматы. 27 мая. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести жесткое регулирование соцсетей или вообще закрыть их, сообщает Reuters.

«Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил ввести жесткое регулирование соцсетей или вообще закрыть их. Это произошло на следующий день после того, как   Twitter Inc отметил некоторые его твиты, как требующие проверки на достоверность информации», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что Трамп, не представив никаких доказательств, обвинил соцсети в политической предвзятости.

«Республиканцы считают, что социальные сети затыкают рот консерваторам. Мы введем жесткое регулирование соцсетей или вообще их закроем, но не допустим такого отношения», — написал он.

Как сообщается, после этих высказываний акции Twitter и Facebook упали на предрыночных торгах.

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Во вторник Трамп обвинил соцсети во вмешательстве в выборы. Twitter отметил эти посты как несоответствующие действительности.

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