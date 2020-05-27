О пресечении деятельности двух противодействующих ОПГ заявили спецслужбы Казахстана

Алматы. 27 мая. КазТАГ – О пресечении деятельности двух противодействующих организованных преступных групп (ОПГ) заявили в пресс-службе комитета национальной безопасности Казахстана.

«27 мая 2020 года КНБ совместно с МВД РК в результате проведенной спецоперации в Алматы и Алматинской области пресечена противоправная деятельность двух противоборствующих ОПГ. Участники преступных групп причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовные правонарушения совершались с особой дерзостью и с применением огнестрельного оружия», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, общая численность активных членов двух ОПГ достигает 30 человек. Среди них ранее судимые лица, отдельные из которых придерживаются «воровской» идеологии и поддерживают контакты с лидерами транснациональных преступных сообществ.

«В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты 11 единиц различных видов оружия, более 200 боеприпасов. Задержанные водворены в изоляторы временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения», — резюмируется в сообщении.