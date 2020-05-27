Увеличить госзаказ на подготовку кадров с ТиПО поручил президент РК

Нур-Султан. 27 мая. КазТАГ — Увеличить государственный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием (ТиПО) поручил президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Необходимо активно развивать техническое и профессиональное образование. В рамках проекта «Жас маман» мы обновляем материально-техническую базу 180 колледжей. Программой бесплатного профессионального технического образования ежегодно охвачены 100 тыс. студентов. Отдельного внимания требует молодежь категории NEET, дети из малообеспеченных, многодетных семей, сельская молодежь. Правительству нужно проработать вопрос по увеличению государственного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием, в том числе для данных категорий», — сказал Токаев на заседании национального совета общественного доверия (НСОД) в среду.

По его словам, другими важными реформами в ТиПО должны стать внедрение академической самостоятельности, переход на кредитную систему, введение подушевого финансирования.

«Наша система профессиональной ориентации должна учитывать будущие потребности рынка труда в пределах 10-15 лет. Для этого министерство образования должно полноценно внедрить «Атлас новых профессий и компетенций» в качестве компонента системы профессиональной ориентации», — сказал глава государства.

Он отметил, что еще одним важным компонентом системы образования и воспитания могли бы выступить Вооруженные силы (ВС).

«Помимо исполнения воинского долга служба в армии должна давать определенные профессиональные навыки для дальнейшей гражданской жизни. Министерствам образования и обороны следует проработать данный вопрос. Прошу членов совета также дать свои предложения с точки зрения использования потенциала Вооруженных сил для передачи молодому поколению профессиональных знаний», — подчеркнул Токаев.