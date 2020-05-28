Сенат РК принял закон о сокращении числа операторов жилищных программ во втором чтении

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Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат парламента Казахстана принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ» во втором чтении.

«Объединение трех операторов жилищных программ сократит административные расходы с Т5 млрд до Т8,7 млрд (с Т8,7 млрд до Т5 млрд – КазТАГ) или на 42%, а также количество сотрудников с 311 до 233 человек или до 25%», — сообщил сенатор Алимжан Куртаев в четверг.

По словам сенатора, принятие закона не повлечет негативных правовых и социально-экономических последствий.

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