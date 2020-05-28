Уголовное дело по факту смерти политакивиста Дулата Агадила прекращено в Нур-Султане

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Уголовное дело по факту смерти политического акивиста Дулата Агадила прекращено в Нур-Султане, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Причины и обстоятельства смерти Ағаділ тщательно исследованы комиссией опытных судебно-медицинских экспертов и специалистом – кардиологом высшей категории. В их числе были эксперты, привлеченные по ходатайству близких родственников Ағаділ. Ими установлено, что причиной смерти Ағаділ явился острый инфаркт миокарда, возникший из-за развития выраженного спазма коронарных артерий и артериол, который привел к нарушению свертываемости крови с повышенным тромбообразованием и недостаточному кровоснабжению левого желудочка сердца. Эксперты не обнаружили на теле Ағаділ телесных повреждений. В этой связи, 25 мая уголовное дело по факту смерти Ағаділ прекращено за отсутствием события уголовного правонарушения», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

По утверждению надзорного органа, «следствием восстановлена вся хронология событий предшествовавших его смерти».

«Ағаділ являлся подозреваемым, который нарушив подписку о невыезде, уклонялся от органа следствия и был объявлен в розыск. По этим причинам суд изменил ему меру пресечения на арест. Таким образом, задержание Ағаділ и заключение его под стражу осуществлено сотрудниками полиции в рамках требования закона об обязательности исполнения судебного решения», — заявили в прокуратуре.

Напомним, 25 февраля стало известно, что политический активист Дулат Агадил умер в СИЗО в Нур-Султане. Полиция утверждает, что он якобы был пьян и умер от острой сердечной недостаточности. Позже десятки протестующих перекрыли проспект Тәуелсіздік в Нур-Султане, требуя выхода к ним с объяснениями руководства МВД. Граждане требовали провести прозрачную судебно-медицинскую экспертизу. Силовики насильно поместили активистов в полицейские автобусы и увезли в неизвестном направлении. Перекрывших улицу полицейские назвали «провокаторами». По некоторым данным, задержаны около 50 человек, одному из задержанных сломали руку. В интернете распространялось видео задержания Агадила незадолго до его смерти – задерживающие одеты в гражданскую одежду, прячут свои лица, отказываются представиться, заковывают полтитактивиста в наручники и увозят на автомобиле с гражданскими номерами. Как выяснилось позже, контролер в СИЗО еще до смерти политактивиста знал, что Агадила несколько раз рвало в камере.

Активисты создали штаб по расследованию гибели своего соратника. Директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис считает, что тело Агадила должны обследовать независимые врачи-эксперты.

26 мая адвокат Галым Нурпеисов, представляющий интересы семьи погибшего политактивиста, сообщил о том, что родные подали заявление о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц в следственном изоляторе, которые дежурили в день смерти Дулата Агадила.