Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ — В Казахстане пересмотрен порядок поступления на правоохранительную службу, сообщает пресс-служба Академии правоохранительных органов (АПО) при генеральной прокуратуре (ГП) РК.

«Пересмотрен порядок поступления на правоохранительную службу. Теперь желающие поступить на службу в органы прокуратуры, антикоррупционной службы и службы экономических расследований должны пройти обязательную первоначальную профессиональную подготовку. Нововведения затрагивают лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава. Указом президента РК от 13 мая функции по проведению указанной профподготовки возложены на Академию правоохранительных органов при генпрокуратуре», — говорится в сообщении.

В академии уточнили, что срок обучения на службу в органы прокуратуры составит один год, антикоррупционную службу и службу экономических расследований – шесть месяцев.

«Будут приниматься кандидаты в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее юридическое образование. Все поступившие будут обеспечены стипендией, питанием и проживанием за счет государства», — следует из сообщения.

Отмечается, что для поступления необходимо предварительно пройти тестирование в агентстве РК по делам государственной службы (для поступления на правоохранительную службу), медицинское и психофизиологическое освидетельствование в военно-врачебных комиссиях и полиграфологическое исследование, а также отбор в академии.

«Подробная информация о порядке и сроках поступления на первоначальную профессиональную подготовку, отбора в академию будет опубликована дополнительно на ведомственных сайтах правоохранительных органов и академии», — резюмируется в сообщении.