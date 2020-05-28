Уплачиваемые через налоговый кошелек и приложение налоги не облагаются комиссией

Нур-Султан. 28 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане налоги, уплачиваемые с помощью налогового кошелька и приложения, не облагаются комиссией, заявил заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов (КГД МФ) РК Талгат Мамаев.

«Налоги, уплачиваемые с помощью налогового кошелька и приложения, не облагаются комиссией. В мобильном приложении вы можете привязать свою банковскую карточку и производить платежи через нее», — сказал Мамаев на онлайн брифинге в четверг.

Но прежде, чем привязать карточку к мобильному приложению esalyk, налогоплательщик должен скачать приложение и дальше пользоваться сервисом открытой части, чтобы получать информацию, добавил замглавы КГД МФ РК.

В закрытой части этого мобильного приложения, по его данным, находится конфиденциальная информация налогоплательщика, которая будет доступна только после того, как налогоплательщик авторизуется с помощью электронной цифровой подписи или SMS-коду.

Также, чтобы использовать SMS-код, налогоплательщику нужно в системе «Правительство для граждан» единожды зарегистрироваться в качестве мобильного гражданина.

«Дальше приложение будет полностью доступно: и конфиденциальная, и открытая часть», — заверил Мамаев.