Алматы. 28 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. На обработку от вредителей одного дерева акимат Алматы тратит Т47, сообщил заместитель управления зеленой экономики города Айдын Темешев.

«Рассмотрев ваше обращение касательно биологической обработки зеленых насаждений, сообщаем следующее (…) Сумма, выделенная на обработку одного зеленого насаждения, составляет Т47. Через портал государственных закупок проведен конкурс и заключены договора с тремя подрядными организациями», — говорится в ответе на запрос КазТАГ в четверг.

При этом отмечается, что обработка растений будет производиться с середины мая по середину сентября 2020 года в связи с многочисленными жалобами на нашествие насекомых в 2018 и 2019 гг.

«В 2018-2019 гг. в адрес управления и на электронный портал, социальные мессенджеры поступали многочисленными обращениями и жалобами жителей города на большое количество вредителей и грибковых заболеваний зеленых насаждений. В связи с этим, в текущем году принято решение о проведении обработки не только в скверах, парках, но и на дворовых территориях, и на землях общего пользования», — отмечается в ответе управления.

Как сообщалось в СМИ, в 2019 году в Алматы была создана электронная карта зеленых насаждений, в которую были внесены данные 2 млн растений.