Автобусные междугородные перевозки в Казахстане возобновят с 5 июня – МИИР

Нур-Султан. 29 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Автобусные междугородные перевозки в Казахстане будут возобновлены с 5 июня, сообщил заместитель председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии с 1 июня о снятии блокпостов между городами будет проведена работа по возобновлению (автобусных – КазТАГ) перевозок с 5 июня», — сказал Тайжанов на брифинге в пятницу.

По его словам, соответствующий алгоритм по перевозке пассажиров в автобусах разработан с учетом требований главного санитарного врача, которые предусматривают проведение дезинфекции автобусов на конечных пунктах маршрута, допуск пассажиров только в медицинских масках, соблюдение дистанции между пассажирами не менее одного метра, обеспечение водителей перчатками и масками с условиями их своевременной смены.

«Кроме того, сотрудников автопарка будут допускаться к работе только при наличии справки об отрицательном результате на СOVID-19 с прохождением теста один раз в две недели», — подчеркнул Тайжанов.

Также он сообщил, что необходимые меры по обеспечению соблюдения участниками перевозочного процесса данного алгоритма будут предприниматься силами местных акиматов.

Касательно международных маршрутов с Россией, КНР, Узбекистаном, Кыргызстаном и Монголией замглавы комитета сообщил, что они будут возобновлены по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в указанных государствах.

По данным МИИР, в Казахстане действует 313 междугородных автобусных маршрутов, на которых работают 88 перевозчиков с 610 автобусами (автобусы III-класса вместимостью от 45 до 55 посадочных мест).